Virus verbreitet sich jetzt auch in Schulen weiter

Waren es in der ersten Schulwoche vor allem noch Einzelfälle, die in den Bildungshäusern für Corona-Alarm sorgten, gelten nun aber auch die ersten Übertragungen innerhalb als Klassenräume wahrscheinlich. „Unsere Experten meinen, dass aktuell zwar keine großen Schulcluster vorliegen, einzelne Übertragungen in und um die Schulen aber nicht auszuschließen sind“, erklärt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.