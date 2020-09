„Beim Klimaschutz hat Tirol noch viel zu tun!“

Stärkster Anstieg an Emissionen

„Damit das erklärte Ziel der Energieautonomie erreicht werden kann, gibt es in Tirol noch viel zu tun. Unter allen Bundesländern hat Tirol den stärksten Anstieg von Treibhausgasemissionen und entfernte sich damit in den letzten Jahren von den Klimazielen. Der höchste Anteil von Ölheizungen in Österreich, eine viel zu niedrige Sanierungsrate und hohe Verkehrsbelastung müssen nun von der Landesregierung als Probleme erkannt und wirksam angegangen werden“, betont dazu Johannes Wahlmüller, der Klima- und Energiesprecher von Global 2000.