Corona-Fall in Obertrum! Mehrere Klubs betroffen

Weitere Verschiebungen?

Der Auftakt gegen Elixhausen ist verlegt worden, da die Faistenauer ein Vorbereitungsspiel gegen Fuschl absolviert hatten, bei dem bekanntlich ein Corona-Fall aufgetreten ist. Weitere Verschiebungen? Nicht unrealistisch. Weil die Reserve am vergangenen Wochenende noch bedenklos gespielt hat, per 7:3-Sieg in Mattsee die Tabellenführung verteidigt hat.