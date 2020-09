Heuer 24.000 Lenker im Außerfern zurückgewiesen

Die seit 1. August im Tiroler Bezirk Reutte erneut geltenden Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz haben an den vergangenen sieben Wochenenden zu rund 24.000 Zurückweisungen geführt. Durch die Maßnahmen an drei Kontrollpunkten sollte der massive Stau-Ausweichverkehr in die anliegenden Orte hintangehalten werden.