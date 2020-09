Grünes Licht für den Marko-Feingold-Steg

Dennoch: Am Mittwoch segnet der Gemeinderat die Umbenennung ab - eine Mehrheit zeichnet sich ab. Am 19.September, dem ersten Todestag Feingolds, wird der Steg noch nicht umbenannt: „Die Umbenennung findet bei der Eröffnung der Sonderaustellung zum Thema Judentum in Salzburg statt“, sagt Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).