Große Ehre: „Big Otto“ kehrte heim nach Liebenau!

Der am 14. September 2017 im 74. Lebensjahr viel zu früh verstorbenen Catcher-Legende Otto Wanz wurde in seiner Heimatstadt Graz eine große Ehre zuteil. In der Eishalle in Liebenau, Ort vieler von Wanz‘ legendären Ringkämpfen als Wrestler, erinnert nun eine Gedenktafel an die Heldentaten von „Big Otto“.