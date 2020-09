Rapid stöhnt: „Alles wurde über Bord geworfen“

Rapid durfte vorm Hit in Gent, wo am Dienstag der Einzug ins Play-off der Champions League her soll, mit 10.000 Fans tollen Ligastart feiern Geschäftsführer Christoph Peschek ist aber wie viele über das neue 3000er-Limit im Stadion verärgert: „Damit wurde alles über Bord geworfen.“