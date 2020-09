Am heutigen Sonntag ist das Finale der „2. Grazer Herzkreislauftage“, bei der Behandlungsstrategien und Forschungsergebnisse besprochen wurden. Wie führt man in Coronazeiten so einen Riesenkongress durch? Und warum sterben so viele Steirer an Herzinfarkt? Prof. Andreas Zirlik hat der „Krone“ diese Fragen beantwortet.