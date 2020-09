Info-Abend begann wild mit Rauswurf

Verwunderung herrscht unter einigen Gemeindemitgliedern in Gols. Eine neu gegründete Bürgerinitiative gegen den Neubau des Krankenhauses lud vergangenen Donnerstag per Textnachrichtendienst WhatsApp und E-Mail vorab zu einer Info-Veranstaltung ein. Viele Bürger folgten dem Aufruf. So auch vier Herren aus dem Ort. Doch sie alle wurden aufgefordert zu gehen und mussten die öffentliche Veranstaltung umgehend verlassen. Warum, ist bislang unklar. „Auch wir haben die Einladungen erhalten. Es war um rege Teilnahme gebeten worden. Wir wollten uns nur informieren“, wundern sich die Betroffenen über den Rauswurf.