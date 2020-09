Finkenstein startet größte Straßenbau-Offensive

„Insgesamt 15 Straßenzüge im gesamten Gemeindegebiet sollen noch heuer saniert werden“, so Gemeindevorstand Alexander Linder. Die 1,5 Millionen Euro teure Straßenbauoffensive wurde am Dienstag im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Möglich machen die Maßnahmen umfangreiche Förderungen. Der Bund hat nach den Unwetterschäden des Vorjahres knapp 1,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Das Projekt ist von der Investitionssumme her die größte Straßenbauoffensive in der Geschichte der Gemeinde“, erklärt Bürgermeister Christian Poglitsch. Gestartet wird mit der Generalsanierung des Florianiweges sowie des Rainfeldweges.