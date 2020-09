Wie mit infizierten Schülern umgehen?

„Wir wissen gesichert, dass Kinder unter zwölf Jahren, vielleicht sogar unter 15, eine völlig unbedeutende Rolle im Ansteckungsgeschehen spielen“, schrieb Neos-Landesrätin Andrea Klambauer erst vor zwei Wochen in einem Brief an Eltern. Das Jungschar-Cluster in Großarl mit mehreren Infizierten im Alter von 14 Jahren lieferte jedoch den Gegenbeweis. Wie also umgehen mit Kindern im Fall einer Corona-Infektion?