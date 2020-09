Abschied fix! Bayern verliert den Kampf um Perisic

„Ivan hat sich in dem Jahr bei uns sehr professionell verhalten, er war ein wichtiges Mitglied unserer Mannschaft und hat seinen Anteil am Gewinn der Deutschen Meisterschaft, des DFB-Pokals und der Champions League. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, so Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf der Bayern-Webseite. Ja, Perisic war ganz wichtig für den Triple-Gewinn der Bayern, doch jetzt muss er gehen, weil sich die Münchner und Stammklub Inter nicht über einen Verkauf einigen konnten.