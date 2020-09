Europagipfel in Salzburg Ende September

Mit „Europa und Corona: Gefahren und Chancen“ befasst sich heuer der 16. „Salzburg Europe Summit“, der vom 27. bis 29. September stattfindet. Man solle nicht nur die Gefahren dieser Pandemie analysieren, „sondern auch die Chancen, die in diesem rasanten Wandel liegen“, sagte Ex-Landeshauptmann Franz Schausberger, Vorsitzender des Instituts der Regionen Europas, am Mittwoch in Wien.