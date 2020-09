Keine Rückkehr! Kreissl und Sturm trennen sich

In einer Klub-Aussendung ließ Kreissl wissen: „Wesentliche Gründe dafür sind unter anderem die schwerwiegenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise, aber natürlich hat es auch eine gewisse Kraft, dass wir in den letzten zwei Saisonen hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben sind. Ich bin bereit diese Entscheidung mitzutragen, da ich bei Sturm Graz eine wunderschöne Zeit verbringen durfte und mich dem Verein sehr verbunden fühle. Als Highlight bleiben, neben Erfolgen im wirtschaftlichen und (infra-)strukturellen Bereich, sicher der Cupsieg und Vizemeistertitel im Jahr 2018 fest in meine Erinnerung eingebrannt. Ich wünsche dem SK Sturm Graz für die Zukunft nur das Beste und verbleibe mit Dank an alle Mitarbeiter, Fans und Weggefährten der letzten 4 Jahre!"