Ex-Mandatar im Visier vom Verfassungsschutz

Zur Erklärung: Dieser ehemalige Mandatar war federführend an der Demo am Samstag am Wiener Karlsplatz beteiligt, es gibt Videos, die ihn dabei mit anderen Teilnehmern samt deutscher Reichsfahne (die von 1933 bis 1935 auch die Fahne des „Dritten Reichs“ war) und der Fahne Preußens zeigen.