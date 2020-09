Zum Schulstart drohen in Salzburg volle Busse

„Es ist dringend notwendig, mehr Busse einzusetzen. Gerade bei uns sind die Schulbusse immer extrem voll, da sie unsere Schule und die Neue Mittelschule anfahren“, berichtet Thomas Hauer, Direktor der Handelsakademie (HAK) in Zell am See. Er bezweifelt, dass die Hygiene- und Abstandsregeln in den Öffis eingehalten werden können.