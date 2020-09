Ungelöster Friseur-Mord Fall für „Aktenzeichen XY“

Laut Familie und Freunden war Arnold S. (46) nie in dubiose Geschäfte verwickelt. Und doch wurde der Friseurmeister am 16. November 2016 in seinem Salon in Wien-Meidling mit zwei Schüssen regelrecht hingerichtet. Noch ist der Fall ungeklärt - und landet daher am Mittwochabend bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF.