„Absage war Glücksfall“

Nach drei Schlappen entwickelten die Pongauer aber einen Lauf. Erst beendete man die fast zweijährige Heimserie von Hollersbach. Das Geheimnis für Kapitän Lukas Oppeneiger dahinter ist recht einfach: „Das Hollersbach-Spiel wurde damals witterungsbedingt auf unter der Woche verschoben. Einmal sind wir umsonst hingefahren, beim zweiten Mal wollten wir nach eineinhalb Stunden im Bus nicht erneut mit leeren Händen heimkommen.“ Hollersbach wurde geschlagen, es folgten Siege gegen St. Martin/Lofer, Mittersill. Am Samstag gab’s dann die vorläufige Krönung: Mit dem spektakulären 4:3-Heimerfolg gegen Schlusslicht Goldegg feierten die Flachauer bereits den vierten Erfolg in Serie. Weil Goldegg eine 3:1-Führung nicht reichte, just Oppeneiger in Minute 93 das 4:3-Siegtor erzielte. „Die Absage damals war ein echter Glücksfall“, grinst der Siegtorschütze.