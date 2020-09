Bankbetrieb im Jauntal bleibt weiterhin aufrecht

22 Personen getestet

Im Umfeld der vier positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter der Sparkasse in Bleiburg wurden seitens der Behörden insgesamt 22 Kontaktpersonen der Kategorie 1 ermittelt. Angesteckt wurden die Mitarbeiter von einer Person, die in beiden Geschäftsstellen tätig war. In keinem der Fälle besteht ein Auslandsbezug.



Sämtliche Kontaktpersonen der Kategorie 1 wurden mittlerweile auf COVID-19 getestet, die Ergebnisse stehen noch aus.