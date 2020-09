Bomber Hödl hat die Kanone fest im Visier

Maßgeblichen Anteil am Siegeszug hat Marco Hödl. Der 23-Jährige ist der Vollstrecker in der Truppe von Trainer Christian Schaider. Beim 3:1-Erfolg über St. Johann glänzte zwar Alexander Schwaighofer mit einem Doppelpack, Hödl selbst steuerte aber ebenfalls einen Treffer bei und hält nun bereits bei sieben, womit er die Torschützenliste in der Regionalliga Salzburg anführt.