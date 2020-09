Vorbildliche Hilfe bei der Jobsuche

Die Corona-Krise hat den heimischen Arbeitsmarkt hart getroffen. In Vösendorf im Bezirk Mödling etwa stieg die Zahl der Arbeitslosen um mehr als 60 Prozent an. Bürgermeiste Hannes Koza will den Kopf aber nicht in den Sand stecken. Er startet eine jetzt neue Job-Initiative unter dem Motto: „Vösendorfer z’erst“.