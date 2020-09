Osttiroler (40) stürzt mit Motorkarren 80 Meter ab

Ein 40-jähriger Landwirt ist - wie erst am Sonntag bekannt wurde - am Freitag in Innervillgraten in Osttirol mit seinem Motorkarren rund 80 Meter über eine steile Wiese abgestürzt. Wie die Polizei berichtete, dürfte der Mann am oberen Ende der steilen Weise aus bisher noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der 40-Jährige musste mit Verletzungen in das Krankenhaus Lienz eingeliefert werden.