Brand: Mit Gartenschlauch Schlimmeres verhindert

Flämmarbeiten am Vormittag

Am Samstagvormittag waren am Dach des Zubaus Flämmarbeiten durchgeführt worden, berichtete die Exekutive. Diese dürften letztlich Ursache gewesen sein. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren drei Feuerwehren mit insgesamt 62 Florianijüngern.