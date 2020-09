Trump fordert Entlassung von Fox-News-Journalistin

Trump spricht von „Fake-Geschichte“

Trump bestritt die Vorwürfe in einer Serie wütender Tweets. Am Freitag sagte der Republikaner, der sich im November für eine zweite Amtszeit wiederwählen lassen will, es handle sich um eine „Fake-Geschichte“. Für ihn seien gefallene Soldaten „absolute Helden“. Den Autoren des ursprünglichen Berichts, „Atlantic“-Chefredakteur Jeffrey Goldberg, bezeichnete Trump als „Schleimkugel“. Auch US-Präsidentengattin Melania Trump verteidigte ihren Mann. Die Vorwürfe seien „nicht wahr“, erklärte die First Lady auf Twitter.