Torgala! Portugal schießt Kroatien ohne Ronaldo ab

Portugal, Frankreich und Belgien haben am Samstag einen erfolgreichen Auftakt in die Fußball-Nations-League erwischt. Der Europameister gewann im Hit des Abends ohne seinen verletzten Superstar Cristiano Ronaldo gegen Vize-Weltmeister Kroatien klar mit 4:1. Der Weltmeister behielt in Gruppe 3 der Liga A auswärts gegen Schweden dank eines Treffers von Kylian Mbappe mit 1:0 die Oberhand.