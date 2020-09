Durstige Diebe stiegen in leeren Weinkeller ein

Die Aussicht auf reichlich Diebesgut trieb die Einbrecher in Klein-Neusiedl wohl an, doch gingen sie ihren Coup offenbar schlecht vorbereitet an. Die Unbekannten waren im Schutz der Dunkelheit in einen Weinkeller eingestiegen und hatten mit roher Gewalt zwei Türen aufgebrochen. Aber statt vor Regalen voller Flaschen mit edlen Tropfen standen die Täter vor ungeahnten Weiten – das Gewölbe war nämlich völlig leer.