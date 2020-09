Welser brachten zuletzt die Minions ins Kühlregal

In Wels ist das Hirn der „The Chilled Snack Company“, kurz TSC, zu Hause, hier laufen die Fäden zusammen. In Italien schlägt dafür das Herz, ist die Produktion angesiedelt. Rund 500 Millionen Snacks stellt TSC in seinen zwei Produktionsstätten unweit von Udine her. Wer also nicht zu einem Kühlriegel von Platzhirsch Ferrero greift, beißt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einen der Oberösterreicher.