Der Titelkampf als das Duell der ewigen Rivalen

„Die Spiele sind immer auf einem hohen körperlichen Niveau, aber stets fair. Gegen die Vikings macht es einfach Spaß zu spielen, da ist viel Emotion drinnen“, schwärmt Schreiner. Selbst hielt er knapp zwölf Jahre seine Knochen für die Giants hin. „Ich hab 1994 sogar mein allererstes Spiel im Nachwuchs gegen die Wiener gehabt. Aber leider verloren.“ Doch nicht nur dieses Duell blieb in Erinnerung. „2009 haben wir in der Austrian Bowl das Spiel dominiert und in letzter Sekunde verloren. Da wissen sie bis heute noch nicht, wie sie das gewonnen haben...“