45 Teams blasen in Salzburg zum Saison-Angriff

„Beide wollen früher oder später in die Top-50 der Welt kommen. Sie verfügen über enormes Potenzial“, freut sich Obmann Günther Höllbacher. Weiterhin im Team ist der Japaner Koyo Kanamitsu, der aber voraussichtlich erst Mitte September nach Salzburg reisen wird. „Ein Platz unter den ersten Vier in der Liga wäre das große Ziel. Möglich ist alles“, so Höllbacher zuversichtlich.