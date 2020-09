Zwei Startrainer sitzen in der Klemme

Doch selbst von den Top 2 in Salzburg ist die mental scheinbar blockierte Crew von Coach Christian Ziege weit entfernt: Fünfmal in den sechs Partien bisher lag man zumindest einmal in Führung, es reichte jedoch nur zu zwei vollen Erfolgen. Nach Verlustpunkten liegen Kapitän Tandari und Co. acht Zähler hinter Violett.