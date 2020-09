Vermisster Radfahrer löste großangelegte Suche aus

Ein Radfahrer aus Deutschland hat am Mittwochabend in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) eine großangelegte Suchaktion ausgelöst. Erst am Donnerstag wurde der 53-Jährige dann unverletzt von der Besatzung des Polizeihubschraubers im Gemeindegebiet von Mittersill in Salzburg entdeckt. Der Deutsche hatte sich offenbar verfahren und die Nacht in einer Holzhütte verbracht.