Richard Lugner: „Die Heilung verläuft sehr gut“

Unterdessen übt der Opernball-Zampano fleißig das Stufensteigen mit Krücken. Das sei wichtig, denn immerhin befinde sich sein Schlafzimmer sowie das Bad im ersten Stock seiner Villa. Und dorthin will der 87-Jährige so bald als möglich zurückkehren, wie er verriet. „Vermutlich kann ich am Freitag, dem 11. September, nach Hause gehen und dann ein bis zwei Wochen im Home-Office arbeiten.“