73-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gegen 15.45 Uhr kam es im Kreisverkehr Ludersdorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Grazerin war mit einem Pkw innerhalb einer Fahrzeugkolonne in Richtung des dortigen Kreisverkehrs unterwegs. Vor der Einfahrt in den Kreisverkehr blieb sie stehen und rollte anschließend in den Kreisverkehr ein. Dabei dürfte sie eine 73-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem E-Bike übersehen haben. Der Pkw touchierte das Hinterrad, worauf die 73-Jährige zu Sturz kam und schwer verletzt wurde.