Ärzte sammelten Spenden für Kinder ein

Verantwortungsbewusstes Handeln ist in Corona-Zeiten ja ohnehin besonders gefragt. Begehrt sind jetzt neuerdings aber auch modische Hinweise auf vorbildhaftes Verhalten. So waren etwa die im Primärversorgungszentrum St. Pölten aufliegenden Stoffmasken mit der Aufschrift „Nicht alle Superhelden tragen Umhänge“ über die vergangenen Monate so sehr gefragt, dass das Ärzte-Team um Rafael Pichler beschloss, sie gegen freiwillige Spenden für den guten Zweck zu vergeben.