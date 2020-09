Start zu den „Putztagen im Haus Schöpfung“

Für die „Putztage im Haus Schöpfung“ gibt es von der Firma Servus zur Verfügung gestellte Müllzangen aus Buchenholz, die in Grazer Pfarren kostenlos abgeholt werden können. „Wir unterstützen diese Aktion sehr gerne, weil die Verschmutzung unseres Lebensraums und der Umwelt durch sogenanntes ‚Littering‘ - also achtlos weggeworfenen Abfall - ein echtes Problem darstellt“, so die Servus-Geschäftsführer Harald Posch und Frank Dicker.