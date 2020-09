52-Jährige „bestialisch ermordet“: Lebenslang

Die Leiche der 52-Jährigen war am späten Abend des 28. Mai vergangenen Jahres in einem Gebüsch neben dem Parkplatz des Einkaufszentrums WestSide City entdeckt worden. Nach zwei Monaten wurde der Deutsche als Beschuldigter festgenommen - wegen Mordes und wegen schweren Raubes. Bei ihm wurde das Handy des Opfers gefunden, auch fanden sich DNA-Spuren des Mannes etwa an der Kleidung und am Körper der 52-Jährigen.