Sommerschule: Erfolgreicher Start für die Steirer

Erfolgserlebnis als Ziel

Zahlenmäßig gibt es regional große Unterschiede: Während an der Volksschule Liezen 31 Schüler aufholen, was sie im Lockdown verpasst haben, sind es am Kepler-Gymnasium in Graz 142 aus 13 verschiedenen Schulen. „Meine Schüler haben Spaß, die Studierenden sind motiviert“, sagt Lisa Ibovnik, Lehrerin am BRG Kepler. „Das Ziel ist, dass die Schüler ein Erfolgserlebnis haben und auch persönlich etwas mitnehmen.“