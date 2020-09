Letztjähriger Ligahit mit neuen Vorzeichen

In der Regionalliga Salzburg steht die nächste englische Runde an. Während die Salzburger Cupfighter allesamt erst morgen wieder in den Ligaalltag zurückkehren, treffen schon heute die letztjährigen Dominatoren SAK und Pinzgau aufeinander. Die Saalfeldener wurden ihren hohen Ansprüchen noch nicht gerecht, die Nonntaler sind mit dem Start zufrieden.