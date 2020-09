Wer ist die Schönste im ganzen Alpenland?

Auch Charisma wichtig

Wie sie sich am besten in Szene setzen, wurde den Damen am Sonntag beim „Miss Alpin Camp 2020“ in Kitzbühel beigebracht. Abgesehen vom Äußeren punktet man auch mit positiver Ausstrahlung, sympathischem und überzeugendem Auftreten sowie guter Rhetorik. Mentaltrainer Tobias Meyer bereitete die Damen auf die Bühne vor, am Nachmittag konnten sie sich vor der Kamera beweisen.