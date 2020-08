Deutscher Minister von Corona-Gegnern bespuckt

Die Stimmung unter den Corona-Gegnern in Deutschland heizt sich weiter auf. Neben den teils gewalttätigen Protesten in der Hauptstadt Berlin mit mehr als 300 Festnahmen kam es am Wochenende auch anderswo zu einem bezeichnenden Zwischenfall: Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn wurde bei einem Wahlkampfauftritt in Nordrhein-Westfalen bespuckt. Der CDU-Politiker bestätigte den Zwischenfall. Bei dem Versuch, mit aufgebrachten Gegnern der Corona-Maßnahmen ins Gespräch zu kommen, sei Spahn auch wüst beschimpft worden, hieß es in Medienberichten.