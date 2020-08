Niederlagen für Grbic und Maresic in Frankreich

Zwei österreichische Fußball-Legionäre in der französischen Ligue 1 haben am Sonntag mit ihren Klubs Niederlagen bezogen. Stürmer Adrian Grbic, der in der 58. Minute ausgetauscht wurde, verlor mit Aufsteiger Lorient bei St. Etienne mit 0:2. Dario Maresic spielte bei der 0:1-Heimniederlage von Stade de Reims gegen OSC Lille auf der rechten Abwehrseite durch. Für U21-Teamspieler Maresic war es der zweite Liga-Einsatz seit seinem Wechsel von Sturm Graz im Sommer 2019.