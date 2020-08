Roseggers Kampf gegen die „Hoamatkrankheit“

Lange Reisen machten dem Dichter zu schaffen

Medizinische Hilfe hatte der Dichter von Kindesbeinen an in Anspruch nehmen müssen, der Peter war ein schwächlicher Bub, erkrankte sogar einmal an einer Lungenentzündung. „Irgendwie schien von Anfang an festzustehen, dass aus ihm kein Bauer werden würde. Aber auch die vorgesehene Priesterlaufbahn und eine Buchhandelslehre scheiterten ebenso wie längere Reisen – und zwar an seinem Gemüt“, weiß der Grazer Historiker Norbert Weiss, der sich in einem wissenschaftlichen Aufsatz mit Peter Roseggers Krankengeschichte befasst hat. „Hoamatkrankheit“ lautete die gebräuchliche Bezeichnung für die Beklommenheit, die den Schriftsteller ergriff, wenn er nicht in seiner geliebten Waldheimat war.