Streit um Zusammenschluss unter dem Giebelkreuz

Abstimmung gescheitert

Nächsten Donnerstag kämpft nun ein Teil der Mitglieder in der Lagerhaus-Genossenschaft Absdorf-Ziersdorf bei ihrer Generalversammlung um genau diese Seele und viele Arbeitsplätze in der Region. Nach einer gescheiterten Abstimmung über den Zusammenschluss mit den Lagerhäusern Hollabrunn-Horn will nämlich der Vorstand um Josef Neumayr die Fusion mit allen Mitteln durchboxen. Danach sollen vier Filialen und zwei Werkstätten der „kleinen Genossenschaft“ ersatzlos gestrichen werden, obwohl ein millionenschwerer Reservefonds für Investitionen bereitsteht!