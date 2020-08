Auto kracht gegen Badner Bahn

Alle Hände voll zu tun hatten die Einsatzkräfte heute Nachmittag an der Wiener Stadtgrenze in Vösendorf. Ein älterer Mann war mit seinem Pkw offenbar bei Rot in die Badner Bahn Kreuzung B17/Schönbrunner Allee eingefahren und mit einem Zug kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der schwere Jeep auf die Seite geschleudert, der Lenker im Wrack eingeklemmt.