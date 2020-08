Touristiker: „Null Prozent Planungssicherheit“

Vertreter der Tiroler Tourismusbranche haben Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) aufgefordert, so bald wie möglich umsetzbare Regeln für die anstehende Wintersaison zu definieren. Im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag in Innsbruck drängten WK-Präsident Christoph Walser und die Tourismusobmänner Mario Gerber und Alois Rainer auf eine Freitestung und klare Vorgaben.