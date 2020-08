Paracelsus-Uni in der Kritik durch Rechnungshof

Der Rechnungshof (RH) übt Kritik am Kauf von je 25 Medizin-Anfängerstudienplätzen 2018 bis 2020 an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität durch den Bund. Einerseits hätten andere Privatunis nicht vom Verfahren ausgeschlossen werden sollen, außerdem hätte auch die Erhöhung der Studienplätze an öffentlichen Unis erwogen worden müssen, heißt es in einem am Freitag veröffentlichen Bericht.