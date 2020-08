Gustavo Dudamel entfachte Sturm der Begeisterung

Was Liszt als Virtuosenkonzert komponierte, gab Kissin als genau solches wider, machte in den blitzsauberen Trillern jedes Hämmerchen im Flügel hörbar und trieb mit den „Wienern“ ein listiges Katz-und-Maus-Spiel, auf das sich Dudamel mit Freuden einließ. Selbst wenn Technik und Geschwindigkeit im Vordergrund standen, auch die einfühlsameren Passagen gelangen Kissin federleicht, in denen er sich mit dem Orchester die Melodien behutsam hin und her reichte. Auch seine Zugabe, Chopins „Minutenwalzer“, war ein Zeugnis seiner beeindruckenden technischen Genauigkeit, für die ihn das Publikum laut und lange bejubelte, auch wenn dabei die persönliche Note manchmal auf der Strecke blieb.