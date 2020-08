Klagenfurterin (25) verstarb bei tragischem Unfall

Offenbar wolle ein Tier die Packer Straße queren, als der Klagenfurter mit seiner Bekannten unterwegs war. Die Frau, ebenfalls aus Klagenfurt, wurde durch die Wucht des Aufpralles so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 20-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt in das UKH Klagenfurt eingeliefert.