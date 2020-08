Studentenwohnungen sind in Innsbruck am teuersten

In Innsbruck wohnen Studenten am teuersten - dies zeigt eine Analyse der Immobilienplattform immowelt.at, welche die sechs bevölkerungsreichsten Hochschulstädte in Österreich unter die Lupe nahm. Nur in Graz und in Linz war ein Rückgang der Durchschnittsmiete zu verzeichnen, den höchsten prozentualen Anstieg gab es in Klagenfurt.