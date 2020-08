Virus im Haus: Warum wird keiner gewarnt?

Ein Einkauf im nahen Supermarkt, die Entsorgung des Bio-Mülls vor dem Haus samt Rast auf einem Bankerl - und als Zugabe eine Handverletzung, nach der sich die Wahl-Tirolerin Andrea Egger per Taxi ins Krankenhaus chauffieren ließ. Polizeiliche Ermahnungen fruchteten nicht. Wie berichtet, setzte es daher am Landesgericht Innsbruck eine saftige Geldstrafe in Höhe von 10.800 Euro, gegen die die Pensionistin berufen will.